Uittredend schepen Eddy Gorris (N-VA) ontvangt oorkonde van oppositie: “Uit opperste waardering voor uw moed en zelfopoffering” Antoon Verbeeck

17 december 2019

De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg nam vanavond afscheid van Eddy Gorris (N-VA) als schepen. Burgervader Luc Vleugels (CD&V) sprak vol lof over de uittredend schepen, die na één jaar zijn plaats moet afstaan aan Eric Verbist (CD&V). “Je bent geen enkel dossier uit de weg gegaan. Alsof je er al jaren was. Jouw loyaliteit en constructieve geest zullen me bijblijven”, aldus Vleugels. Oppositiepartij eta+ bracht zelfs een oorkonde mee voor Gorris. “In naam van het G.E.N.I.U.S-genootschap (Gemeentelijk en neutraal instituut voor uittredende schepenen, red.) wil ik u deze oorkonde overhandigen, uit opperste waardering voor uw moed, deskundigheid en zelfopoffering. U bent meteen ook het eerste erelid van het genootschap”, nam Jan Baestaens het woord. Als eerste punt van de raadsagenda stond de eedaflegging van Verbist. De christendemocraat zal zich vanaf 1 januari 2020 onder andere ontfermen over de bevoegdheden Burgerzaken en Onderwijs.