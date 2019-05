UIT ETEN. De Verwant Redactie

28 mei 2019

16u56 0

In het centrum van Wiekevorst, deelgemeente van Heist op den Berg, rijden we via een mooie, oude toegangspoort de parking van familiezaak De Verwant op. Een prachtig gerenoveerd brouwershuis, volledig eigenhandig door de eigenaars weer opgebouwd. Vanop de parking wandelen we via het achtergelegen terras de zaak binnen. We worden vriendelijk ontvangen en krijgen de keuze om plaats te nemen op het terras of binnen in de zaak. Het terras zit gezellig vol, de zaal binnen ook trouwens. Omdat het zonnetje stilaan zal verdwijnen verkiezen we een plekje in de voorste kamer in het prachtige gebouw, vlakbij de centraal gelegen toog.

We krijgen van een jonge, vriendelijke dame de menukaart aangereikt. “We hebben er jammer genoeg momenteel maar ééntje beschikbaar”, vertelt de serveerster ons. Het maakt het kiezen een beetje moeilijker voor mij en mijn partner, maar moeilijk gaat ook. Als opener van de avond verkiest mijn tafelgenoot het aperitief van het huis ‘ Aperitief de Verwant’, ik ga voor de bierspecialiteit van het huis een ‘Wiekevorste Duivel’, een tripel die uit de plaatselijk tapkraan stroomt.

De keuze voor het hoofdgerecht is gemaakt. Ik verkies varkenshaasje met salieroomsaus en rauwe groentjes. Lekker mals en pittig geserveerd met goudgeel gebakken frietjes, voor een gemiddelde tafelgast de perfecte portie lijkt mij. Mijn partner verkiest wok met scampi, rijstnoedels, wokgroenten en soja. Niet het topgerecht zo blijkt. Beetje flauw, hoor ik haar zeggen. Toch wordt het hele bord met smaak opgegeten.

De zaak zit gezellig vol, jong en oud vindt de weg richting De Verwant. Het is dan ook een fantastisch gebouw met leuke verwijzingen naar de geschiedenis uit het dorp. Zo prijkt er tegen de muur van het achterste gedeelte van de zaak een reuzengrote foto van het Wiekevorstse dorpcentrum van weleer. In het centrale deel van de zaak, waar de toog zich bevindt kan men door een glazen vloertegel een kijkje nemen in de oude wijnkelder.

Tijd voor ons nagerecht. Mijn overbuur kiest uit het suggestiemenu de frambozenmousse, een roos pareltje in een donker bord, aangevuld met een bolletje ijs en braam- en bosbessen. Een voltreffer! Ikzelf kies voor een creme brulée, een lekker knapperig suikerlaagje bovenop een overheerlijk beslag. Crème brulée, het stelt me nooit teleur.

Onze scores:

Eten: 7/10

Comfort: 9/10

Bediening: 8/10

Praktische info:

Wiekevorst-Dorp 59, 2222 Wiekevorst

deverwant.be

014 73 88 73

Prijzen:

Voorgerechten: 7,50 euro tot 10 euro

Hoofdgerechten: 17 euro tot 27 euro

Nagerechten: 7,50 euro tot 9,50 euro