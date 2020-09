Twintiger valt jongeman aan in de rug: “Hierdoor heb ik een B-attest gehaald” Tim Van Der Zeypen

29 september 2020

10u38 1 Heist-Op-Den-Berg Een jongeman kwam vandaag een schadevergoeding van duizend euro vragen aan Jeferson T. De 26-jarige uit Heist-op-den-Berg moest zich voor de rechter komen verantwoorden voor een vechtpartij aan het cultureelcentrum van Heist-op-den-Berg.

Volgens het slachtoffer werd hij in de rug aangevallen en kreeg hij vervolgens enkele stampen en klappen in het aangezicht, hoewel hij zich op de grond in een bolletje had gerold. “De gevolgen waren niet min. Hij liep naast enkele gebroken tanden ook een milde hersenschudding op”, zei zijn advocate.

Door de aanval had het slachtoffer volgens advocate ook zijn examens niet kunnen voorbereiden en afleggen zoals hij verwachtte. “Hij heeft hierdoor een B-attest gehaald op school en moest vervolgens van de technische richting naar het beroeps", luidde het nog.

Te kort lontje

De advocaat van T. vond de eis van de schadevergoedingen er naar eigen zeggen over. Volgens haar hadden de feiten van mei 2018 niets te maken met de examens en vielen de verwondingen uiteindelijk nog mee: “Mijn cliënt werd kort voor de feiten gepest en was dit beu geworden.”

Nog volgens de advocate beseft hij inmiddels dat dit niet had mogen gebeuren. “En weet hij ook dat zijn lontje die dag te kort was", besloot de advocate. De verdediging vroeg aan de rechtbank een opschorting en dus niet om in te gaan op de gevorderde straf van het parket. Dat eiste een werkstraf.

Een vonnis volgt op 26 oktober.