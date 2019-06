Twintiger krijgt werkstraf na vechtpartij aan hamburgerkraam TVDZM

14 juni 2019

11u50 0

De Mechelse rechter Suzy Vanhoonacker heeft Neal V.D.H. uit Hulshout schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Hij kreeg een werkstraf van 65 uur en een geldboete van 800 euro. De twintigjarige uit Hulshout bezocht de jaarmarkt van Heist-op-den-Berg in juni 2018. Toen hij aan het wachten was aan een hamburgerkraam, kreeg hij het aan de stok met een man die voor hem aan het aanschuiven was. “De man sloeg zijn slachtoffer twee keer in het aangezicht. Het slachtoffer liep een gebroken neus op”, klonk het bij openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens begin mei. De twintiger verklaarde aan de rechter dat er een woordenwisseling was ontstaan om dat hij in dronken toesten struikelde, tegen de tegenpartij aanbotste en een elleboogstoot uitdeelde omdat het slachtoffer boos zou hebben gereageerd. Het parket vorderde een celstraf van zes maanden maar daar ging de rechter niet op in. Zij gaf hem een tweede kans met de werkstraf maar die moet hij wel binnen het jaar uitvoeren. Zo niet riskeert hij alsnog een celstraf. Aan zijn slachtoffer werd een schadevergoeding van iets meer dan 3.500 euro