Twintig toertjes rond de kerktoren: jonge wielrenners onderhouden conditie met fietstocht van 200 kilometer in eigen dorp Tim Van Der Zeypen

26 april 2020

16u20 0 Heist-Op-Den-Berg Seppe Boeckx (18) en Emiel De Preter (17), twee jonge wielrenners hebben vandaag twintig toertjes in een straal van tien kilometer rond de kerk van Wiekevorst gereden. Op die manier legden ze zo in totaal zo’n weehonderd kilometer af.



Kort na 10.00 uur zondagochtend begonnen beide wielrenners en boezemvrienden uit Wiekevorst aan hun tocht. Het waren de laatste tweehonderd kilometers in hun 1.000 kilometer challenge. “Nu de koersen stil liggen, zochten we een nieuwe uitdaging”, vertellen Seppe en Emiel die beiden bij de Junioren van respectievelijk Heist Cycling Team en Van Moer Logistics Cycling Team rijden. “Al lachend kwamen we zo op het idee om duizend kilometer te gaan rijden. Ondertussen onderhouden ook nog eens onze conditie.”

Na ritten naar Hasselt, Brussel, Leuven en Mechelen was het vandaag de beurt aan hun eigen dorp. Er werd een route uitgestippeld van zo’n tien kilometer. Vertrek én aankomst was aan de Sint-Jan Baptistkerk. Nog voor hun vertrek werden de twee jonge wielrenners letterlijk in de bloemetjes gezet door hun moeders. Welke uitdaging ze na hun duizend kilometer willen aangaan, is nog niet geweten. “Het eerste wat ik ga doen als ik zondag arriveer is een pizza gaan eten bij de kebabzaak”, lacht Emiel.