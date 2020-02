Tweede participatiemoment rond nieuwbouw jeugdclub De Biekorf Antoon Verbeeck

28 februari 2020

In de parochiezaal van Heist-Station kan je op maandag 2 maart komen brainstormen over de nieuwbouw van jeugdclub De Biekorf. Het lokale bestuur werkt voor de realisatie van deze nieuwbouw samen met Morgen Architectuur, dat voor het project een participatietraject opstart. In dat traject gaan de ontwerpers, betrokken actoren en alle geïnteresseerden samen nadenken over de nieuwbouw in al zijn facetten. “Iedereen die graag mee wil nadenken is welkom op een tweede participatiemoment op maandag 2 maart. Tijdens dit moment wordt er verder gewerkt op het resultaat van het eerste participatiemoment, dat plaatsvond op woensdag 5 februari. Op 30 maart wordt een derde en laatste participatiemoment georganiseerd. Deze momenten starten om 19.30 uur”, klinkt het.