Tweede editie Schlagerhei uitgesteld naar volgend jaar: “Tickets blijven geldig” Antoon Verbeeck

30 maart 2020

09u02 0 Heist-Op-Den-Berg Het coronavirus dwingt AKABE Albatros en Gidsen Pijpelheide om de tweede editie van de Schlagerhei te verplaatsen. Normaal zou die op zaterdag 8 mei plaatsvinden op de Dophei in Pijpelheide (Booischot), maar na overleg met alle instanties en betrokkenen beslisten de organisatoren om dit jaar over te slaan en alles te verplaatsen naar zaterdag 8 mei 2021.

“Ook bij ons primeert de volksgezondheid en op basis van de prognoses was het al snel duidelijk dat ook wij met de Schlagerhei een nieuwe datum moesten vinden. We hebben nog even gedacht aan september, maar dan staat PaApelrock al op de kalender net als de loopkoers van de Gidsen en start ons nieuwe werkingsjaar dat alle aandacht vraagt van onze leidingsploegen. De knoop is doorgehakt en er is beslist dat de tweede editie zal plaatsvinden in mei volgend jaar”, zegt woordvoerder Bruno Verdoodt.

Tickets

Onder andere Sam Gooris, Danny Fabry, Yves Segers en Briezz stonden op de affiche. “Wie reeds tickets heeft gekocht moet niets doen, buiten ze goed bewaren want volgend jaar zijn ze uiteraard geldig. Zit je met vragen, dan kan je via de website ons uiteraard contacteren. Via deze weg willen we alle artiesten, het boekingskantoor en de sponsoren nog eens bedanken voor hun begrip, inzet en medewerking. Met de opbrengsten van de Schlagerhei financieren we de verdere uitbouw van onze nieuwe lokalen. Een deel is ondertussen klaar om in april in gebruik te nemen. De openingsfestiviteiten die we hiervoor hadden voorzien worden eveneens verplaatst naar een andere datum."