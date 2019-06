Twee gewonden na ongeval met vrachtwagen TVDZM

04 juni 2019

19u15 3 Heist-Op-Den-Berg De hulpdiensten van Heist-op-den-Berg zijn vanavond moeten uitrukken naar de Liersesteenweg (N10). Een vrachtwagen ging er omstreeks 18 uur van de rijbaan en knalde tegen een verlichtingspaal.

De brandweer van Hulpverleningszone Rivierenland werd verwittigd. Even werd gevreesd of de inzittenden gekneld zaten. Dat bleek uiteindelijk niet geval te zijn. De brandweer moest de rijbaan wel komen opruimen. Twee personen moesten uiteindelijk worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Over hun verwondingen is momenteel nog niet veel bekend. Ook de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, zullen nog verder worden onderzocht. De politie van Heist-op-den-Berg is gestart met een onderzoek. De vrachtwagen moest worden getakeld. De rijbaan werd deels afgesloten voor het verkeer.