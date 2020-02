Tuincentrum Thiels is Belgisch ‘Tuincentrum van het jaar’: “Met dank aan ons personeel” Antoon Verbeeck

03 februari 2020

14u53 3 Heist-Op-Den-Berg Voor het beste tuincentrum van België moet je in Pijpelheide (Booischot) zijn. Tuincentrum Thiels, met zaakvoerders Nicole Willems en Werner Thiels aan het roer, won de Garden Centre Quality Award.

De Garden Centre Quality Award is een prijs van de Belgische Tuincentra Vereniging voor de verdienstelijke tuin- en plantencentra van ons land. Tuincentrum Thiels kreeg als enige van de 42 kandidaten vijf sterren en ontving de titel van ‘Tuincentrum van het jaar’. “Een verrassing”, reageert Werner. “Het is de eerste keer dat we een award in de wacht slepen. Dit is een mooie beloning voor al het harde werk dat hier geleverd wordt.”

Thiels opende acht jaar geleden de deuren in een nieuwbouw aan de Liersesteenweg. Hoewel de vakjury te spreken was over het assortiment, de uitstraling en de beleving van de zaak, is er volgens Werner nog een belangrijke factor. “We tellen een tiental personeelsleden en zij doen hun job supergoed. Ze denken mee na over wat er beter kan en voeren het ook uitstekend uit. Zonder ons personeel, stonden we nu niet met deze award te blinken. Zij mogen zich nog aan een feestje verwachten. Ook onze klanten zullen dit jaar meegenieten van deze overwinning.”