Tuinaannemer staat terecht voor diefstal knikmops Wannes Vansina

13 november 2019

12u37 0

Een tuinaannemer uit Heist-op-de-Berg diende zich woensdag te verantwoorden voor de diefstal van een knikmops op een werf in Mechelen in mei vorig jaar. Hij kon enkele weken later worden gevat nadat het in de bestratingsmachine ingebouwde track- en tracesysteem opnieuw werd geactiveerd. Tijdens zijn verhoor verklaarde de man eerst de knikmops in bruikleen te hebben gekregen, vervolgens de machine te hebben gevonden om vervolgens geconfronteerd met de bewijslast toch te bekennen. De openbaar aanklager vorderde in hoofdorde slechts een werfstraf omdat de beklaagde schuldinzicht heeft en al 4.000 euro heeft terugbetaald aan het slachtoffer. De man beschikt ook over een blanco strafregister. De burgerlijke partij raamt de schade wel op 10.000 euro. De knikmops kwam immers niet onbeschadigd uit het verhaal.