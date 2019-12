Tuinaannemer krijgt opschorting voor diefstal van bestratingsmachine TVDZM

19 december 2019

14u00 0 Heist-Op-Den-Berg Een tuinaannemer uit Heist-op-den-Berg heeft van de rechter een opschorting van straf gekregen. Vorige maand stond hij terecht voor de diefstal van een knikmops (een bestratingsmachine).

De diefstal gebeurde op een bouwwerf in Mechelen. De knikmops kon worden teruggevonden dankzij het ingebouwde track-en-tracesysteem. Oorspronkelijk ontkende de tuinaannemer de diefstal. Volgens hem kreeg hij de machine in bruikleen van het bedrijf maar uiteindelijk ging hij toch over tot bekentenissen.

Als de man de komende drie jaren geen nieuwe strafbare feiten pleegt, krijgt hij geen straf opgelegd. Aan het bouwbedrijf moet de Heistenaar een schadevergoeding betalen van 8.350 euro.