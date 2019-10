Trucker rijdt onder invloed van cannabis: “Rijbewijs ingetrokken, vrachtwagen aan de kant gehouden” TVDZM

07 oktober 2019

11u35 0 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg heeft een trucker uit het verkeer gehaald die onder invloed was van cannabis. De trucker liep tegen de lamp tijdens een specifieke controle-actie van vrachtwagens. Daarbij werden in totaal elf truckers gecontroleerd.

Toen bleek dat de trucker onder invloed was van drugs, werd zijn rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. Tijdens het doorzoeken van de trekker werd er ook nog een hoeveelheid cannabis aangetroffen. “Hierop werd beslist om de vrachtwagen zelf gedurende twaalf uur aan de kant te zetten”, vertelt Kim Bastiaens van de politiezone Heist.

Tijdens de controle-actie werden afgelopen weekend in totaal elf vrachtwagens gecontroleerd. Naast de trucker die onder invloed reed van cannabis, bleken er nog vijf andere vrachtwagenchauffeurs in overtreding. “Vier van hen waren in overtreding met de lading. Zo was er bij een vrachtwagen een partij bakstenen niet goed verpakt”, gaat de politiewoordvoerster verder. “Alle vier truckers moesten elk 1.000 euro boete betalen en hun vrachtlading in orde brengen. Een bestuurder kreeg dit niet in orde. Deze vrachtwagen werd uit het verkeer gehaald.”

Andere weggebruikers

De politie betrapte tot slot ook nog een Turkse trucker die niet orde was met zijn tachograaf. Hij moest een boete van 1.320 euro betalen. Tijdens controle-actie werden er ook nog zes andere weggebruikers betrapt. “Vier autobestuurders droegen hun gordel niet. Zij kregen elk een boete van 116 euro”, besluit Bastiaens. “Een buitenlandse chauffeur van een bestelwagen reed dan weer te snel en droeg bovendien ook geen gordel. Hij kreeg een boete van 343 euro opgelegd.”

De trucker was overigens niet de enige die onder invloed was van drugs. Bij het afnemen van een speekseltest bij een autobestuurder, die nog niet zolang over zijn rijbewijs beschikte, testte positief op drugs. “Het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen en zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter", besluit Bastiaens.