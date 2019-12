Trouwen op zaterdagvoormiddag in Heist? Dan betaal je voortaan meer Antoon Verbeeck

17 december 2019

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg heeft haar retributie voor huwelijken aangepast. Voortaan zullen trouwers die elkaar het ja-woord geven op zaterdagvoormiddag 50 euro betalen voor hun trouwboekje. Voordien ging het nog om 25 euro, de som die nog steeds gevraagd wordt voor andere dagen en tijdstippen. De retributiewijziging werd op dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. “Ik denk niet dat dit iemand gaat tegenhouden om te trouwen”, sprak schepen van Burgerzaken Eddy Gorris (N-VA). De huwelijksplechtigheid zelf, die telkens plaatsvindt in de trouwzaal op het gelijkvloers van de Oude Dekenij, is gratis in Heist-op-den-Berg. In het verleden vonden er aan de Oude Dekenij zowel opnames van ‘Thuis’ als ‘Familie’ plaats. Ook het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ vond al zijn weg naar Heist.