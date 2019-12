Trippel-Twieje-Nul zoekt naar alternatieve nummers voor top 100 Antoon Verbeeck

17 december 2019

17u02 5

De Heistse concertorganisatie Trippel-Twieje-Nul stelt momenteel een alternatieve top 100 samen. Op 30 december wordt de volledige top 100 afgespeeld in café De Oude Ketel. “Stem nu op jullie favoriete nummers, oud of nieuw, tijdloos of tijdloos in wording, van folk tot hiphop, over noiserock tot de betere pop. Op 30 december zullen we in Café De Oude Ketel de volledige top 100 integraal door de boxen laten knallen”, klinkt het. Het is de twee keer dat de organisatie met een eindejaarslijst op de proppen komt. Vorig jaar bestond de top 3 uit nummers van Queens of the Stone Age, Radiohead en David Bowie. Stemmen kan via deze link of via stembiljet in Café De Oude Ketel, Bergstraat 3.