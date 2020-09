Trio staat terecht voor verhandelen van cannabis Tim Van Der Zeypen

23 september 2020

15u00 1 Heist-Op-Den-Berg Twee mannen en een vrouw uit Booischot (Heist-op-den-Berg) riskeren celstraffen van twaalf en achttien maanden. Ze moesten zich woensdag voor de rechter komen verantwoorden voor het verhandelen van cannabis en XTC.

Het trio werd eind maart 2020 aangetroffen in hun wagen. De politie vond vrijwel meteen drugs terug in de auto. Naast cannabis ging het ook om XTC. Omdat uit berichten in het gsm-toestel bleek dat de drie op weg waren om drugs te gaan leveren, voerde de politie een huiszoeking uit.

“Daarbij werden er naast 83 XTC-pillen ook nog 227 gram cannabis gevonden”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. Het drietal werd opgepakt en verhoord. Ze gaven de feiten meteen toe. Zo bleek dat de 32-jarige man en zijn 33-jarige vriendin de drugs verkochten nadat ze die eerst zelf via het internet hadden aangekocht.

Procentje

De derde beklaagde (46) zou voor een procentje in de winst hebben gedeeld. Dit naar eigen zeggen omdat hij mee op zoek naar afnemers ging. Na hun verhoor bij de onderzoeksrechter, werden de twee dertigers aangehouden. De vrouw kreeg voorwaarden, de man werd een tijdje opgesloten in de gevangenis.

Na zijn vrijlating ging het opnieuw mis en ging hij opnieuw drugs verkopen. Sindsdien kreeg hij een enkelband. De veertiger mocht destijds beschikken, maar stond woensdag wel mee voor de rechter. Het parket eiste tegen hem een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel.

Depressie

De twee dertigers riskeren dan weer celstraffen van achttien maanden en 8.000 euro effectief. De verdediging betwistte de feiten niet op zitting. De advocaat van de 32-jarige man vroeg een straf met uitstel. “Hij is gecrasht en belandde in een depressie. Hij begon vervolgens drugs te gebruiken”, klonk het bij de strafpleiter.

De advocaat van de vrouw vroeg een opschorting van straf. Zij kende sinds haar geboorte een woelig parcours. De 46-jarige man tot slot vroeg dan weer probatie-opschorting. Hij gaf toe dat hij af en toe wat afnemers aanbracht in ruil voor een procentje. “En dat geld gebruikte hij voor zijn kinderen”, pleitte zijn advocaat.

Vonnis op 14 oktober.