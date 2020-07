Trio schuldig aan reeks diefstallen van fietsen Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

13u45 1 Heist-Op-Den-Berg Drie personen uit Heist-op-den-Berg zijn door de rechter schuldig bevonden aan de diefstal van enkele fietsen.

Op 5 november 2019 werd er een voertuig aan de kant gezet. Nadat er in de auto drugs en een notitieboekje met gestolen fietsen werd aangetroffen, werd het onderzoek opgestart. Tijdens de huiszoekingen begin 2020 vond de politie niet enkel enkel gestolen goederen terug, maar ook enkele hoeveelheden drugs. De drie beschikken al over een gevuld strafblad en betwistten de feiten niet. Eén van de advocaten kaderde de feiten wel. Volgens haar was de cliënt in financiële problemen gesukkeld en verzamelde de beklaagde daarom oude fietsen en aanhangwagens om deze vervolgens te restaureren en te verkopen. De verdediging vroeg enige mildheid. De rechtbank ging daar niet op in. Het veroordeelde hen tot celstraffen van 18 maanden met probatie-uitstel tot twee jaar effectief. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.