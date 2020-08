Trio brak in bij beenhouwerij en stal naast geld ook voedsel: “De balletjes in tomatensaus waren erg lekker” Tim Van Der Zeypen

19 augustus 2020

15u00 0 Heist-Op-Den-Berg Twee Albanezen van 38 jaar oud hebben zich woensdagvoormiddag samen met een 41-jarige man uit Temse moeten verantwoorden voor twintig inbraken. De drie viseerden telkens beenhouwerij Renmans. Naast geld maakten ze soms ook voedsel buit. De drie riskeren celstraffen tussen de dertig en 37 maanden.

De politie kon het drietal op heterdaad arresteren bij een inbraak in Aalst, maar had hen eigenlijk al een tijdje in het vizier. Dit na een inbraak in een Renmans-filiaal in Heist-op-den-Berg. In totaal kon het gerecht hen op basis van telefonie-onderzoek en de camerabeelden linken aan 22 gelijkaardige inbraken over heel België. In onze regio sloegen ze naast Heist-op-den-Berg onder meer nog toe in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Lier.

Telkens gebruikten de drie daders ook dezelfde modus operandi. “Zo werd er na sluitingstijd langs de zij- of achterkant van het gebouw ingebroken. Binnen werden dan weer de betaalautomaten met een koevoet opengebroken”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. Opvallend was ook dat de drie naast het geld ook soms vleeswaren of andere voedingswaren meenamen. Soms werd er zelfs ter plaatse geconsumeerd.

Alcoholmisbruik

“De balletjes in tomatensaus waren erg lekker. Soms werd er wat meegenomen om aan de familie te geven”, klonk het bij de 38-jarige Jonard B. Zowel hij als de twee andere beklaagden gaven op zitting de feiten toe. Het parket vorderde tegen B. een effectieve celstraf van dertig maanden en een geldboete die kan oplopen tot 4.000 euro, de twee anderen riskeren dan weer celstraffen tussen de 30 en 37 maanden effectief.

Hun advocaten vroegen op zitting om niet in te gaan op de gevorderde celstraffen. De drie verscholen zich achter hun alcoholmisbruik of drugsgebruik. “Mijn cliënt weet zelfs niet meer hoeveel keer hij op pad is geweest omdat hij zo onder invloed was”, zei de raadsman van de 41-jarige Temsenaar. Meester Walter Damen, de advocaat van B., sprak tot slot over simpele diefstallen.

Simpele diefstallen

“Kijk maar naar de buit, de simplistische werkwijze om in te breken en de simplistische verklaringen die mijn cliënt aflegt”, aldus de strafpleiter. “Eens vrij wil hij zo snel mogelijk België verlaten en zal hij opnieuw naar zijn thuisland reizen.” De rechters namen de zaak in beraad.

Vonnis 2 september.