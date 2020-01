Tributeband van Queen komt Heist Zingt op stelten zetten Antoon Verbeeck

03 januari 2020

10u48 4

De organisatie van Heist Loopt en Heist Zingt heeft de internationaal gelauwerde tributeband Killer Queen weten te strikken. Deze band uit Groot-Brittannië brengt op zondag 30 augustus de bekendste hits van Queen mee naar Heist-op-den-Berg. “Het is een ongelooflijke opportuniteit en een eer voor Heist Zingt om Killer Queen te kunnen programmeren, en dit dan nog speciaal in het jaar dat Queen 50 jaar wordt. Heist Zingt zal als nooit tevoren kunnen genieten en meezingen met nummers van één van de grootste bands uit de geschiedenis. Wij kijken er alvast ongelooflijk naar uit”, aldus Gert Vercammen van de organisatie. Ondertussen is ook bekend hoeveel het loop- en wandelevenement Heist Loopt Warm opbracht. 18.500 euro haalde Actie Zorgenmens dit jaar op met hun eindejaarsactie voor de Warmste Week ten voordele van drie Heistse goede doelen: vzw Must, Casa di colore en de bouw van nachtverblijf Nethedal in Heist Centrum.