Tribute aan Jimi Hendrix in ‘t Wit Paard Antoon Verbeeck

30 september 2019

Café ‘t Wit Paard in de Pastoor Mellaertsstraat in Heist-Goor krijgt op donderdag 3 oktober internationaal bezoek. De Spaanse band ‘Maybe Tomorrow’ brengt vanaf 21 uur een tribute aan de overleden gitaarlegende Jimi Hendrix. Het optreden start om 21 uur. Toegang is gratis.