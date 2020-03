Triagepunt in Booischot ontvangt morgen eerste patiënten Antoon Verbeeck

19 maart 2020

16u22 2 Heist-Op-Den-Berg 130 huisartsen uit de regio zetten zich vanaf morgen in voor een triagepunt in Booischot (Heist-op-den-Berg). Inwoners die mogelijks het coronavirus hebben opgelopen worden er verder onderzocht.

Patiënten, uit Heist-op-den-Berg, Begijnendijk, Putte, Herselt, Heultje, Hulshout, Keerbergen, Tremelo, Rijmenam, en Onze-Lieve-Vrouw-Waver, kunnen er alleen terecht na een doorverwijzing van hun huisarts. De exacte locatie van het punt wordt voorlopig niet vrijgegeven. Eerder ging er al in Mechelen een triagepunt open. “Door alle patiënten hier samen te brengen, kunnen we de huisartsen sparen en besparen we op beschermingsmateriaal. Met een masker kan je veel meer mensen zien. Daarnaast is het een ontlasting van de spoeddiensten”, klinkt het daar.

