Triagepunt in Booischot onderzocht meer dan 800 patiënten: “14 procent werd doorverwezen naar ziekenhuis” Antoon Verbeeck

20 april 2020

08u27 0 Heist-Op-Den-Berg Het triagepunt van Huisartsenwachtpost regio Heist in Booischot heeft de laatste weken meer dan 800 patiënten onderzocht op het coronavirus, dat maakte het op maandag bekend.

Patiënten uit Heist-op-den-Berg en deelgemeenten, Begijnendijk, Putte, Rijmenam, Herselt, Heultje (Westerlo), Hulshout, Keerbergen, Tremelo en Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) die symptomen vertonen van het virus kunnen er terecht na doorverwijzing door de huisarts. Een maand geleden opende het de deuren. “Het coronavirus krijgt het moeilijker, de inspanningen die we met z’n allen leveren lonen. De werkdruk neemt duidelijk af op de triagepunten en in de ziekenhuizen. Bedankt aan iedereen om vol te houden”, deelt het Huisartsenwachtpost mee. “Kleinere triagepunten mogen de deuren sluiten. Coronapunt HWH te Booischot is met een werkingsgebied voor ruim 125.000 inwoners één van de 60 triagepunten in België die verder blijven werken. Ondertussen zijn hier meer dan 800 patiënten onderzocht, hiervan werd 14 procent naar het ziekenhuis verwezen voor opname of verder onderzoek.”

