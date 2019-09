Treinverkeer tussen Aarschot en Lier verstoord na incident in Booischot Kristof De Cnodder

26 september 2019

08u44 1

Het treinverkeer tussen Aarschot en Lier is momenteel ernstig verstoord. Omwille van een incident in Booischot kunnen er op dit moment geen treinen passeren op de lijn in kwestie.

Aan een overweg in Booischot raakte een te hoog geladen vrachtwagen vanochtend de bovenleiding. De herstellingswerken zijn nog volop aan de gang. Spoorwegbeheerder Infrabel laat weten dat er vervangbussen worden ingelegd en dat de treinen in de mate van het mogelijke worden omgeleid.