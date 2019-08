Tractors veroveren hartje Schriek tijdens 31ste Gymkana Antoon Verbeeck

15 augustus 2019

13u00 1

Op het Kerkplein van Schriek vindt vandaag de 31ste editie van de jaarlijkse Gymkana van de Landelijke Gilde Schriek plaats. Starten deed men om 9 uur met de misviering en zegening van de tractors. Daarna ging de Gymkana, een vaardigheidswedstrijd voor tractorchauffeurs, van start. “Dit jaar tellen we opnieuw 110 deelnemers, ons maximum aantal. We hebben bovendien nog een reservelijst van twintig chauffeurs, die kunnen inspringen bij een afwezigheid”, legt Jelle Claes van de Landelijke Gilde Schriek uit. “Opnieuw moeten de deelnemers tien proeven afleggen, waarbij hun rijvaardigheid en precisie wordt getest. We willen dat er constant bedrijvigheid is op het plein, zodat het publiek verschillende proeven kan meepikken. We houden ons dus aan een strak schema.”