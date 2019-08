Tractorchauffeurs testen opnieuw hun vaardigheden tijdens Gymkana: “Als organisatie keuze uit 40 originele proeven” Antoon Verbeeck

09 augustus 2019

13u18 0 Heist-Op-Den-Berg Schriek is volgende week donderdag een walhalla voor liefhebbers van tractors. De befaamde

Gymkana, een competitie tussen tractorchauffeurs uit alle hoeken van

Vlaanderen, is dan aan zijn 31ste editie toe. Van een flesje aftrekken met een tractor tot een evenwichtsbalk: opnieuw staan er tien proeven op het programma.

Vorig jaar mocht de Gymkana, één van

de eerste en oudste in zijn soort in België, dertig kaarsjes

uitblazen. De plaatselijke Landelijke Gilde, de organisator van het

evenement, maakte er op het Kerkplein iets speciaal van en naast

tractors waren er ook proeven met kranen. “Dit jaar gaan we terug

naar het vertrouwde recept en zoeken we alleen de beste

tractorchauffeur”, vertelt Jelle Claes. “In de beginjaren telden

we zo'n 50 deelnemers, maar de laatste 10 jaren zijn we zo

hard gegroeid dat we telkens over de 100 chauffeurs zaten. Ook

dit jaar waren alle plaatsen op amper een halve dag tijd volzet.

Donderdag zullen 110 chauffeurs, uit verschillende gemeenten, een

gooi naar de overwinning doen.”

Keuze uit 40 proeven

Die overwinning effectief ook

binnenhalen wordt geen makkelijke klus. Niet alleen zijn er tal van

geroutineerde chauffeurs in het deelnemersveld, de proeven zelf zijn

ook geen lachertje. “De 10 proeven zijn opnieuw zorgvuldig

uitgekozen. We sommen ze even op om de toeschouwer

alvast warm te krijgen om eens te komen kijken: de

driehoeksverhoudingsproef, De evenwichtsbalk, Bal uit het water

vissen, Flessenscanner, afdaling van de Galibier, flesje aftrekken,

beklimming van de tourmalet, Cirkelrijden, Ballenrapen en als

allerlaatste proef moeten de chauffeurs een fles champagne zien te

ontkurken. We kunnen als organisatie kiezen uit 40 originele proeven, die de

afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd. Een vijftal proeven die de

chauffeurs dit jaar moeten doen, waren er vorig jaar niet bij.”

Nieuwe proef

“De driehoeksverhoudingsproef is

nieuw. Chauffeurs moeten een schuif in balans zien te krijgen door er

drie kegels op te plaatsen met hun tractor. Zoals steeds werd de

proef bedacht en uiteraard ook eerst uitgetest door onze vaste

'proevenmaker' Leo Goris. Het is dus wel degelijk mogelijk om met een

tractor de schijf in evenwicht te krijgen. Maar of het makkelijk is,

is een andere vraag.” Wie maar niet genoeg kan krijgen van het

landbouwvoertuig komt verder nog aan zijn trekken dankzij de zegening

en optocht van deelnemende en niet-deelnemende tractors en de

kindergymkana. Verder is er ook nog een oldtimer show, een barbecue

en een praatcafé. “Je kan hier op 15 augustus een ganse dag komen

vertoeven tussen de tractoren en je zal je geen moment verveeld

hebben. Wij nodigen iedereen uit om te komen ontdekken wat men

allemaal kan doen met een tractor.” Toegang is zoals steeds gratis.