Tot achttien maanden cel voor familiebedrijfje dat cannabis verkocht TVDZM

24 oktober 2019

09u00 0 Heist-Op-Den-Berg Vier leden van een familie uit Heist-op-den-Berg is veroordeeld tot celstraffen van negen tot twaalf maanden. Een vrouw werd door de rechter vrijgesproken.

De feiten kwamen in 2017 aan het licht op basis politionele informatie. Een gezin uit Heist-op-den-Berg zou cannabis hebben gedeald en had volgens het parket afnemers in Heist-op-den-Berg, Leuven en Kessel-Lo. Volgens het parket stond de vader aan het hoofd van de drugsbende en dealde hij samen met zijn vrouw, zoon en schoondochter. Alle vier werden vandaag schuldig bevonden en veroordeeld. Een vijfde verdachte, een 29-jarige vrouw uit Wilsele, werd door de rechter vrijgesproken. Zij werd vorige maand door het parket nog aanzien als leverancier van de drugs. De vier leden van het Heistse gezin kregen tot slot nog geldboetes opgelegd van 6.400 tot 7.200 euro.