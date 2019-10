Tonnagebeperking op komst in drie Itegemse straten Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

Het schepencollege van Heist-op-den-Berg voert in drie straten van Itegem een tonnagebeperking in. Het gaat om de Driehoekstraat, de Molenlei en de Rozendaelstraat. “Deze straten zijn niet geschikt om zwaar verkeer te verwerken. De nodige verkeersborden worden hiervoor geplaatst, telkens nabij de aansluiting met de Bevelsesteenweg. In de Hooiweg, nabij het kruispunt met de Bevelsesteenweg, geldt ook een tonnagebeperking maar wordt plaatselijke bediening en landbouwverkeer uitzonderlijk toegelaten”, deelt het schepencollege mee.