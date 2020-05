Toeristische dienst van Heist pakt uit met nieuwe fietsroutes, fotozoektochten en wandeling Antoon Verbeeck

26 mei 2020

08u45 0 Heist-Op-Den-Berg De toeristische dienst van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg komt met drie nieuwe fietsroutes, een nieuwe tragewegenwandeling en zes fotozoektochten op de proppen. Starten aan een wandeling of fietstocht kan je zowel doen in een deelgemeente als het centrum.

“De fietsroute ‘Kastelen in de Netevallei 1' vertrekt van aan het Hof van Riemen en leidt je via Hof ter Laken en Hof ter Borght naar de Westelse kastelen van de Merode. Fietsers kunnen ook starten aan het Hof ter Laken voor de tweede variant van de tocht, om zo via La Garenne, het Hof van Rameyen en het Berlaarhof terug in Booischot aan te komen. De fietstocht ‘Langs akkers en weides’ begint in het meest zuidelijke punt van onze gemeente, aan de kerk van Grootlo, en begeleidt je langs heel veel groene weides en akkers. Wandelaars blijven ook niet in de kou staan. We hadden al vier tragewegenwandelingen, daar is er nu nog een bijgekomen in Hallaar. Via rustige weggetjes wandel je van aan de kerk naar De Averegten, om dan langs het skatepark terug naar het dorp te wandelen.”

De zes nieuwe fotozoektochten kan je volgen in Heist-centrum en in de deelgemeenten Wiekevorst, Itegem, Hallaar, Booischot en Schriek. De wandelingen zijn ongeveer 3 km en meestal langs kleine wegen. “Je betaalt 2 euro per zoektocht, het volledige pakket van zes zoektochten kost je 10 euro”, klinkt het. Folders van de nieuwe fietstochten en wandeling vind je in het toeristisch kantoor langs de Postweg. De dienst bereidt zich momenteel ook voor op de heropening van de Heistse musea, water- en uitkijktoren en heemerf Kaasstrooimolen en Pandoerenhoeve.