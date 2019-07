Toekomstig parkgebied Boonmarkt krijgt na de zomer paden Antoon Verbeeck

06 juli 2019

Na de zomer maakt het lokaal bestuur Heist-op-den-Berg werk van paden op de site van de Boonmarkt in Hallaar. Eind vorig jaar werd er op de site een nieuw skatepark aangelegd en na de zomer zal de nieuwbouw van de speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang helemaal klaar zijn. “Het lokale bestuur werkt er aan om de krachtlijnen die werden vastgelegd in het masterplan voor de Boonmarkt verder uit te werken. Dit plan maakt van de site een parkgebied dat de focus legt op een verbinding tussen woonzorgcentrum Ten Kerselaere en het chiroterrein van Hallaar”, klinkt het. “Na de zomer wordt een eerste deel van de padenstructuur aangelegd; deze verbindt de parking van het binnengebied met de toegang van de speelpleinwerking. Verder zijn er nog enkele studies lopende: zo werd studiebureau Evolta aangesteld om de waterhuishouding in het gebied te onderzoeken. Bureau Van Opstal werkt het ontwerp voor de centrale parking uit. In de volgende fases van het project zal de site verder vorm krijgen als toegankelijk parkgebied.”