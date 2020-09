Tim Van de Wielle (Mendo Booischot B): “Het wordt bewogen competitie met onderbrekingen” Walter Vereeck

11 september 2020

15u59 1 Heist-Op-Den-Berg Bij Mendo Booischot is het een jarenlange traditie: vanuit de eigen jeugd worden de volleyballers klaargestoomd voor de top. Volgend seizoen krijgt trainer-coach Tim Van de Wielle de opdracht om opnieuw jonge spelers op te leiden voor de ploeg in tweede nationale. Misschien stoten die nieuwe talenten ook door naar de EuroMillions League, zoals recent onder meer Ward Van Dijck, Christophe Witvrouwen en Lennert Van Elsen.

“Jente Rosemaryn en Joren Craninckx komen bij ons team aansluiten”, verduidelijkt Tim Van de Wielle de huidige situatie. “Ook Jelle De Hert komt erbij, maar hij zal eerst, samen met Leuvenaar Joppe Van Langendonck, het Europees kampioenschap beachvolleybal voor U18 in het Turkse Izmir afwerken. Die kampioenschappen beginnen volgende week, daarna moet Jelle na zijn buitenlands avontuur eerst in quarantaine vooraleer hij weer met onze ploeg mag volleyballen. Hem ben ik dus een aantal weken kwijt. Geen probleem, want ik gun het die mannen. Ik heb ze de voorbije maanden begeleid op de beachterreinen en ze hebben echt wel mogelijkheden. Ze versloegen onlangs het Waalse duo dat op dit moment bezig is aan het EK beach, maar dan met de U20. Zelfs Seppe Baetens en Oscar Nuyten hielpen het jonge duo als sparringpartner tijdens de trainingen. Jelle De Hert en Joppe Van Langendonck deden er alles aan om aan dit internationaal jeugdkampioenschap deel te nemen. Vakantiejobs en wafelverkoop zorgden voor de financiële inbreng. Volley Vlaanderen schenkt de truitjes.”

Top vijf ambiëren

“Met de ploeg van vorig jaar had ik misschien voor de titel kunnen spelen”, mijmert Van de Wielle. “Siebe De Hert is echter naar onze eerste ploeg in eerste nationale doorgeschoven, Jonas Glassé stopt en Gert-Jan Switten gaat naar Leefdaal. We stellen onze doelstellingen bij met al die jonge mannen. Ik vind dat we beter zo hoog mogelijk mikken, dus durf ik de top vijf ambiëren. Ik vrees echter dat het een bewogen competitie wordt met onderbrekingen. De eerste coronagevallen worden al gesignaleerd in het volleybal. Ik hoop dat iedereen zich aan de regels houdt en alles zo vlot mogelijk zal verlopen.”