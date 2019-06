Thomas Sprengers rijdt zaterdag Heiste Pijl: “Superplezant om op ‘eigen’ berg te mogen koersen” Wannes Vansina

18 juni 2019

16u38 0 Heist-Op-Den-Berg “Superleuk om op mijn eigen berg te mogen koersen.” Profrenner Thomas Sprengers rijdt zaterdag de Heistse Pijl, een thuiswedstrijd. Het peloton passeert zeven keer over de Heistse berg, op amper anderhalve kilometer van zijn woonplaats. Een dag later mag ook het publiek het parcours tussen Turnhout en Heist-op-den-Berg rijden tijdens de allereerste Heylen Vastgoed Classic.

De Heistse Pijl heeft weinig introductie nodig. De wielerwedstrijd is zaterdag toe aan zijn twaalfde editie. Het peloton vertrekt om 12.10 uur op de Grote Markt van Turnhout en rijdt van daaruit een rit in lijn van 84km. “We hebben ervoor gekozen om extra in te zetten op de Kempen. Het peloton doet onder meer Geel, Westerlo en Herentals aan. In en rond Heist-op-den-Berg worden vervolgens zeven lokale ronden gereden met de Heistse berg als scherprechter”, zegt koersdirecteur Dieter Clerx. De finish vindt omstreeks 17.15 uur plaats in de Paul Van Roosbroecklaan, waar ook een groot scherm zal staan.

Sterker deelnemersveld

Het deelnemersveld wordt een stuk sterker dan vorig jaar. “Toen hadden we het moeilijk om sterke ploegen te krijgen. Dat lag niet aan onze organisatie, wel met de plaats op de kalender. Vandaar dat we in overleg met verschillende ploegen een betere datum hebben gezocht, met succes als je ziet naar ons deelnemersveld”, zegt algemeen verantwoordelijke Jef Van den Bosch. “Met Thomas Sprengers hebben we sinds lang ook nog eens een renner aan de start die in Heist-op-den-Berg woont. Het is er dan ook nog een die de afgelopen Ronde van België een trui won (die van de strijdlust – red.).”

Sprengers, die sinds januari in de gemeente woont, is er graag bij. “Het wordt speciaal. Ik woon op anderhalve kilometer van de berg, de bijna-hoogste van de provincie. Leuk de supporters eens van dichtbij te kunnen bewonderen”, zegt de renner. Veel kans op de eindoverwinning geeft het thuisvoordeel naar zijn verwachting niet. “De top-5 zal al heel mooi zijn. De prijs van de strijdlust zie ik ook wel zitten. Ik ben blij dat de organisatie aanvallende renners beloont.”

Familie-event

Het publiek kan op zaterdag niet alleen deelnemen aan een groot volksfeest, of kijken naar Sporza, op zondag kan het ook zelf de benen strekken tijdens de eerste editie van de Heylen Vastgoed Classic, een tour dwars door de Kempen op het parcours van de Heistse Pijl. Zowel in Turnhout, Herentals als Heist-op-den-Berg kunnen deelnemers vertrekken voor een familiefietstocht van 25 km of wielertochten van 65 of 120km. “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen komen fietsen voor onze goede doelen: het Olivia Fund en het REVAlution center van To Walk Again in Herentals. De komende jaren willen we het familie-event verder uitbouwen”, zegt Van den Bosch.

Comedy

De feestelijkheden starten overigens donderdag al in Heist-op-den-Berg met de gekende Chique Afterwork-formule (meer info op https://www.chiqueafterwork.com/heistse-pijl). Op vrijdag brengt comedian Steven Goegebeur een best of van zijn drie eerste shows. “Mijn ganse nieuwe show brengen is technisch moeilijk in een tent. Daarom breng ik de beste stukken. Ik hoop met een lach te starten en met een grote lach te eindigen.” Hij komt graag. “Ik ben fan van de Heistse Pijl. Het is iets waar Heist-op-den-Berg trots op mag zijn.” Er zullen nog tickets aan de kassa te koop zijn (voor 15 euro).

Meer info op www.heistsepijl.be en www.heylenvastgoedclassic.be.