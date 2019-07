Terug naar de jaren 50 en 60 in nieuwe horecazaak ‘De verroeste vijzen’: “Om de twee weken een nieuw interieur” Antoon Verbeeck

08 juli 2019

15u48 10 Heist-Op-Den-Berg Oude radio’s, speelgoed uit de jaren 50, plaatjes van Elvis en zwart-witfoto’s aan de muur: zeg niet zomaar horecazaak tegen ‘De verroeste vijzen’ in de Bergstraat. De jongste telg van het commerciële hart van Heist-op-den-Berg opent morgen de deuren en zal om de veertien dagen van retro-interieur wisselen. “Wij hebben een hal met duizenden memorabilia uit de jaren 50 en 60. Keuze genoeg dus”, klinkt het bij de zaakvoerders.

‘De verroeste vijzen’ is een vzw uit Westmeerbeek die een liefde heeft voor oldtimers. Vijf jaar geleden openden ze daar in de retailzone van La Corbeille hun hal ‘Fifties classic’, waar ze hun oldtimers tentoonstellen. De vzw, die bestaat uit de drie broers Marc (60 jaar), Frans (68 jaar) en Chris Vereyken (53 jaar) en kompaan Pauli David (48 jaar), doen nu een stap in de Heistse horecawereld en openen morgen tegenover het Cultuurplein hun zaak, die dezelfde naam draagt als de vzw. Opvallend: buiten de barkoelkasten bestaat de zaak alleen maar uit tweedehands memorabilia uit de jaren 50 en 60. “Toen we vijf jaar geleden onze oldtimers in de hal plaatsten, vonden we dat de ruimte nog iets extra miste. De muren waren leeg en het leek ons een goed idee om de hal aan te kleden met spullen uit de jaren 50 en 60, passend bij onze wagens. Sindsdien speuren we de gespecialiseerde rommelmarkten af”, legt Frans uit.

Veranderend interieur

“Onze hal in Westmeerbeek is zo’n 500 vierkante meters groot en daarin staan duizenden stuks uit de jaren 50 en 60 uitgestald: van platen, foto’s, radio’s tot oude verpakkingen, knuffels, tafels en stoelen. We wisten dus meteen waar we moesten zijn voor de aankleding van onze zaak in Heist. Om de veertien dagen willen we nieuwe dingen aan de muur hangen of spullen vervangen. Dat maakt het voor de klant leuk, hé, dat hij niet altijd in hetzelfde interieur moet zitten. Hoeveel spullen we in Heist tentoonstellen, weet ik niet precies. Maar dat zullen er toch wel honderden zijn.”

Zelfbediening en chips

Met het opvallend interieur omschrijven de zaakvoerders ‘De verroeste vijzen’ dan ook als een retro koffiebar. “Maar naast koffie hebben we ook een ruime keuze aan bieren en frisdrank. Je kan hier bij wijlen ook een hapje eten: een stuk gebak of een broodje”, vertelt Marc. “We werken wel met zelfbediening. Klanten zullen dus hun drank aan de toog, die trouwens bestaat uit kasten die we in de Kringwinkel in Heist op de kop hebben getikt, moeten afhalen. Aan de toog vind je ook grote kommen vol chips, waar klanten naar hartenlust hun kommetje voor hun tafel gratis kunnen vullen.”

Braderij

“Op dinsdag gaan we officieel open, maar tijdens de braderij stond er wel al een terras voor de deur. Een soort van generale repetitie. Hoewel we geen ervaring hebben in de horeca, ging alles heel vlotjes. De mensen reageerden alvast positief en we merken dat de mond-tot-mondreclame in Heist in gang is gezet.”