Technische installatie in tuinhuis vat vuur Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

18u30 0

De brandweer is maandagnamiddag omstreeks 14.20 uur moeten uitrukken naar de Hollandstraat in Schriek bij Heist-op-den-Berg. Er was een brand ontstaan in een tuinhuis achteraan een woning. Volgens de brandweer ging het om een brand aan de technische installatie. Het vuur was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.