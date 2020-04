Team Sport en Jeugd Heist daagt kinderen uit tijdens buitenspeeldag Antoon Verbeeck

20 april 2020

De buitenspeeldag in Heist-op-den-Berg op woensdag 22 april wordt niet geannuleerd. Team Sport en Jeugd vindt de boodschap achter de buitenspeeldag, namelijk kinderen aanzetten tot meer buitenspelen, nog steeds van toepassing, ook in tijden van corona. “Allerlei evenementen en activiteiten werden ondertussen geannuleerd omwille van het coronavirus. Omdat wij de buitenspeeldag niet wilden annuleren, gingen we op zoek naar alternatieven. Uiteraard met respect voor de genomen maatregelen. Alle kinderen uit Heist en omstreken nemen het op tegen team Sport en Jeugd. Slagen ze erin om alle missies samen, maar elk vanuit hun eigen kot, tot een goed einde te brengen onder het toeziend oog van de strenge, maar rechtvaardige jury van Sport en Jeugd? Dat weten we pas op woensdag 22 april na afloop van deze buitenspeeldag.” Kinderen kunnen op woensdag aansluiten via de Facebookpagina van Sport en Jeugd Heist tussen 13 tot 17 uur.