Te volle houtkachel zorgt voor rookontwikkeling TVDZM

17 september 2019

14u48 0

De hulpdiensten zijn dinsdagochtend moeten uitrukken naar de Itegemseweg in Wiekevorst. Zij kregen omstreeks 9.00 uur de melding van een woningbrand. Uiteindelijk ging het enkel om rookontwikkeling. “Het gevolgd van een kachel die te vol was gestopt”, aldus de brandweerzone Rivierenland. De kachel werd leeggemaakt en de inhoud buiten geblust. “Nadien hebben we ook de woning nog verlucht”, klinkt het nog.