Taks van 100 euro voor personen die worden vervoerd door politie Antoon Verbeeck

12 februari 2020

10u13 3

Heist-op-den-Berg voert een combitaks in voor personen die moeten weggevoerd worden met een politievoertuig. Het gaat om een bedrag van 100 euro. De gemeenteraad keurde op dinsdagavond het belastingreglement goed. “Het kan gaan om personen die verkeren in een toestand van openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie. Alsook om personen die overlast veroorzaken. De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit”, aldus burgervader Luc Vleugels (CD&V).