Styliste Dries Van Noten vertelt over modewereld Antoon Verbeeck

08 november 2019

09u17 0

Markant Heist-op-den-Berg verwelkomt op donderdag 21 november Riet Moris, styliste bij modeontwerper Drie Van Noten. Ze komt vertellen over haar werk als styliste in het huis Van Noten, over haar modewerk met koningin Mathilde en haar passie voor schoonheid. Ze toont ook de docu die Reiner Holeemer maakte over Dries Van Noten tijdens de creatie van vier collecties. De avond start om 20 uur in B&B De Hullebrug in Itegem. Leden van Markant betalen 15 euro, niet-leden 20 euro. Inschrijven voor 18 november 2019.