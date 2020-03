Studenten Sint-Lambertusinstituut bezoeken jobbeurs in eigen school



Antoon Verbeeck

09 maart 2020

10u04 0

De refter van het Sint-Lambertusinstituut te Heist-op-den-Berg werd onlangs omgetoverd tot een jobbeurs waar de 6de en 7de jaars konden solliciteren bij 17 deelnemende bedrijven. Vooraf werden de jongeren uitvoerig geïnformeerd tijdens een jobtraining waar heel wat ‘tips en tricks’ werden meegegeven. “Deze jobdag past volledig in het toekomstplan van het Sint-Lambertusinstituut. Dit plan, met baseline samen-leren-innoveren, omvat de strategische keuzes van onze school voor de komende vijf jaar. Een van de vier strategische doelstellingen benadrukt het verbreden van ons netwerk en gericht zoeken naar win-wins om levensecht te leren, onze expertise te delen en te vergroten zodat we onze maatschappelijke rol in de regio versterken. Dat we onze rol in de regio versterkt hebben tijdens deze jobdag, is duidelijk geworden door de lovende woorden van zowel de bedrijven als de leerlingen”, deelt de directie mee.