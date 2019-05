Streekgenoten Robbe en Hans op kieslijst van burgerbeweging zonder partijprogramma: “Vechten tegen de bierkaai, maar iemand moet het doen” Antoon Verbeeck

21 mei 2019

20u06 15 Heist-Op-Den-Berg “Onze kansen zijn klein, maar we willen vooral een signaal geven.” Hans Zander (36 jaar) uit Itegem en Robbe Six (35) uit Kessel staan deze zondag op de Burgerlijst voor het Vlaams Parlement. Deze burgerweging zonder partijprogramma is geen voorstander van een politiek systeem met meerderheid en oppositie. “We zijn een allegaartje van burgers met een mening”, klinkt het.

De Burgerlijst die op zondag naar de verkiezingen trekt is een verzameling van meerdere burgerbewegingen, waaronder de Burgerlijst uit Antwerpen, deBurgers uit Grobbendonk, Herentals-Anders en ONS.dorp Nijlen. Hans Zander stond mee aan de wieg van die laatste beweging en werkte in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar mee achter de schermen. Zondag staat hij voor het eerst op een kieslijst, samen met Robbe Six, een Ruddervoordenaar die onlangs verhuisd is naar Kessel. “Het idee om de krachten te bundelen, komt vanuit de samenwerking tussen verschillende burgerbewegingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal zullen we met 24 kandidaten, waarvan de helft als opvolgers, deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement”, vertellen Robbe en Hans.

Opvallend: de Burgerlijst trekt naar de verkiezingen zonder partijprogramma. “Partijen doen beloftes in aanloop naar de verkiezingen, beloftes die ze nadien niet waarmaken. Daar willen wij niet aan meedoen. Een programma kan je pas vormen gedurende de legislatuur omdat je dan pas echt weet welke uitdagingen er zijn en wat het beschikbare budget is”, legt Hans uit. “Het draait bij de Burgerlijst ook niet om links, centrum of rechts. Bij ons is iedereen welkom. We zijn een allegaartje van burgers met een mening, maar die daarom het nog niet honderd procent eens zijn met traditionele partijen.”

“Wij willen de burgers mee laten nadenken over de te nemen beslissingen en gaan voor transparantie, inspraak en participatie. Het conflictmodel van een meerderheid en oppositie vinden wij ook fout. Een verkozene moet een volksvertegenwoordiger zijn en geen partijvertegenwoordiger. Vaak komen er goede ideeën vanuit de oppositie maar wordt het dan weggestemd door de meerderheid. Enkele maanden later staat hetzelfde idee opnieuw op de raadsagenda als punt van de meerderheid en krijgt het wel groen licht. Bij ons is het ook niet om de postjes te doen. Wij hebben allemaal een democratische eed afgelegd met de belofte dat we slechts éénmaal een mandaat zullen opnemen. Eigenbelang hoort er niet thuis.”

“We willen alle zetels in het Vlaams Parlement vullen met onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Is dit realistisch? Waarschijnlijk niet, maar dit moet wel het uiteindelijke doel zijn. Het komt er nu vooral op aan een signaal te geven; de particratie houdt geen rekening met de mening van de burgers. Een bestaand systeem veranderen is vechten tegen de bierkaai, dat beseffen we maar al te goed, maar iemand moet het doen.”