Straf met uitstel voor diefstal van sigaretten in nachtwinkel TVDZM

26 november 2019

14u15 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft een Heistenaar veroordeeld tot een een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel. De Heistenaar ging er begin dit jaar vandoor met een aanzienlijke hoeveelheid sigaretten.

Deze sigaretten had hij gestolen bij twee inbraken in een nachtwinkel op de Liersesteenweg. De man werd geïdentificeerd en opgepakt. Bij een huiszoeking werd een deel van de buit teruggevonden. Net zoals zo’n achttien gram Speed. De diefstal werd niet betwist. “Ik was onder invloed van Speed”, klonk het bij de Heistenaar. “De diefstal pleegde ik omdat ik heel wat schulden had en ik het financieel moeilijk had.” De schade werd uiteindelijk geraamd op zo’n 2.000 euro. Die werd intussen al terugbetaald aan de zaakvoerder van de nachtwinkel. Zijn raadsman Eric Verbist vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met het feit dat zijn cliënt een drugsprobleem heeft. Een drugstest op zitting bleek overigens positief te zijn.