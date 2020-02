Start-To-Uyleloop warmt je op voor 5 km lange Uyleloop Antoon Verbeeck

12 februari 2020

In Schriek kan je vanaf 16 maart deelnemen aan de voorbereiding voor het evenement de Uyleloop, op zaterdag 30 mei tijdens de Uylefeesten. De Start To Run, met de passende naam Start-To-Uyleloop, zal professioneel begeleid worden door de ervaren lopers Kristel Van Looy en Benny Van Vlasselaer. Het lopen zal worden afgestemd op de ervaring en conditie van elke deelnemer. “Vanaf maandag 16 maart zal er elke maandag om 19 uur samen gelopen worden, voor woensdag en vrijdag zal er telkens een trainingsschema worden meegegeven. Op woensdag en vrijdag kan er vervolgens op eigen initiatief of in groep worden getraind met de andere deelnemers. Zo zal je in staat zijn om 5 km te lopen en dus ook om op een comfortabele manier deel te nemen aan de Uyleloop”, klinkt het. Vertrekken doe je aan de parochiezaal van Schriek. Kinderen onder de 16 jaar hebben toelating nodig van hun ouders.