Start- en procesnota van nieuwe centrumwijk aan Stationsstraat in Heist is raadpleegbaar: “Dit wordt een verbinding tussen station en centrum” Antoon Verbeeck

21 september 2020

16u15 1 Heist-Op-Den-Berg De start- en procesnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van de Aldi-site in Heist, die op termijn wordt omgevormd tot een nieuwe centrumwijk, is momenteel raadpleegbaar. De site aan de Stationsstraat zal zowel ruimte bieden aan woningen als aan kantoren en handel. “Maar een nieuwe parking voor het station komt er niet op de site”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Sarah Wouters.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Aldi-site wordt begrensd door de Oude Liersebaan, de Stationsstraat en de Oude Mechelbaan. Na de goedkeuring van het masterplan voor deze site door het lokale bestuur van Heist start nu de uitwerking van het RUP. “Het is de wens van de gemeente om dit gebied te laten evolueren naar een gebied met diverse kernfuncties afgestemd op de toekomstvisie van Heist met wonen, grootschalige detailhandel en kantoormogelijkheden. Hedendaagse behoeften van medegebruik, zoals bijvoorbeeld recreatieve aspecten, moeten er ook een plaats kunnen krijgen. Het gebied zal een strategische rol vervullen als verbinding tussen het station en het centrum enerzijds en naar achterliggende woonomgevingen anderzijds”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sarah Wouters (Groen).

Geen stationsparking

“Vanuit de hogere overheden is men vragende partij om ongebruikte binnengebieden in de centra te herontwikkelen naar woongebied. Een visie waar ik achter sta. Op deze manier maak je optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het centrum en wordt het landelijke karakter van de deelgemeenten niet aangetast. De voormalige Aldi-site is een binnengebied met een aantrekkelijke ligging, op wandelafstand van het station en de winkels en niet al te ver van provinciaal groendomein De Averegten. Hoe het gebied precies zal ingevuld worden, wordt nog onderzocht. Er wordt onder andere gedacht aan ondergrondse parkings en een beperkt aantal bovengrondse plaatsen. De site is momenteel populair bij pendelaars die in de buurt van het station hun wagen kwijt willen, maar het is echt niet de bedoeling dat er een nieuwe parking voor pendelaars wordt gerealiseerd.”

Raadpleging

Het schepencollege keurde in juni van dit jaar de start- en procesnota voor het RUP goed. De documenten kan je nog tot en met 19 november 2020 raadplegen op www.heist-op-den-berg.be/rup-aldi-site of na afspraak komen inkijken bij Administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Bij het lokaal bestuur klinkt het dat de nota een document met louter toelichtende waarde is en de doorlopen planningsprocedure weergeeft. “Het zal nog enige tijd duren voor er op het terrein iets merkbaar zal zijn van de herontwikkeling. Ik schat dat een definitieve vaststelling van het RUP Aldi-site ten vroegste voor het najaar van 2021 zal zijn”, besluit Wouters. Op donderdag 24 september kan je van 19 tot 21 uur in Cultuurcentrum Zwaneberg een infomoment bijwonen over het RUP. Inschrijven is gezien de huidige corona-omstandigheden verplicht en doe je via de webstek van de gemeente.