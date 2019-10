Standhouders voor Heistse kerstmarkt gezocht Antoon Verbeeck

03 oktober 2019

Gezocht: standhouders voor de jaarlijkse kerstmarkt in Heist-op-den-Berg. Verenigingen en creatievelingen die originele geschenkartikelen of lekkere hapjes maken, mogen zich aanmelden bij de gemeente. Een aantal tentjes van de jaarlijkse kerstmarkt op het Cultuurplein aan CC Zwaneberg zijn nog niet verhuurd. Wie geïnteresseerd is mag contact opnemen met de dienst Markten in het gemeentehuis of via markten@heist-op-den-berg.be. De kerstmarkt in Heist-op-den-Berg vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 en zondag 15 december.