Staminee De Living brengt op zondag eerste online concertavond: “Sfeer van De Living zal ook online aanwezig zijn” Antoon Verbeeck

29 april 2020

16u42 2 Heist-Op-Den-Berg Staminee De Living uit Heist-op-den-Berg komt deze zondag met de onlineconcertavond ‘Live in hun Living!’ op de proppen. Acht muzikanten, die de zaak in de Neerweg genegen zijn, kropen voor de lens om een set in elkaar te boksen. Muziekliefhebbers kunnen op zondagavond het resultaat bekijken via de Facebookpagina van De Living.

“De laatste weken hebben we tien activiteiten, waarvan zeven optredens, geannuleerd. Een spijtige zaak, want livemuziek zit in het DNA van De Living. Met een onlineconcertavond hebben we een creatieve manier gevonden om in deze coronatijden het gemis te verzachten”, vertelt cafébaas Gert De Bie. “Ik moet bekennen: het gaat niet om een live-uitzending. Daar heb ik niet de technische bagage voor in huis. Alle verschillende sets werden wel netjes aan elkaar geplakt tot één groot concert, inclusief aankondigingen. De sfeer van De Living zal op zondagavond vast en zeker aanwezig zijn. Hoe we dat gaan doen? Dat zal de onlineconcertganger zondag ontdekken.”

Steun artiesten

Voor ‘Live in hun Living!’ wist De Living Gianni Marzo (Marble Sounds, Isbells, Ansatz Der Maschine), Piet De Pessemier (Mad About Mountains, Le Noise), Assunta Mandaglio en Wouter Vlaminckx (So Much 4 Gravity) te strikken. Ook lokale helden Jagmonkx, pIE p.KLEIN, Circo Maximo en Aalex Vertommen betreden op zondag het onlinepodium. “In mei volgt er een tweede editie, de laatste hoop ik. Niet omdat het niet leuk is om zoiets in elkaar te steken, wel omdat er niets boven echte liveoptredens gaat. De online concertavonden zijn telkens gratis te bekijken. De muzikanten zelf ontvangen van ons wel een vergoeding. In deze financieel moeilijke tijden is dat welgekomen. Laat dit bij deze ook een oproep zijn om zoveel mogelijk artiesten en bands te ondersteunen door fysieke exemplaren van hun werk, bijvoorbeeld via een lokale platenboer als Toekan Records, in huis te halen.” De onlineconcertavond start op zondag om 20.30 uur via de Facebookpagina van Staminee De Living.