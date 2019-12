Springkastelenfestival in De Sporthal telt dit jaar meer springkastelen en dagen Antoon Verbeeck

18 december 2019

13u57 3

In De Sporthal aan de Lostraat vindt er tijdens de kerstvakantie een springkastelenfestival plaats, dat start op maandag 23 december. Initiatiefneemster Elke Van den Bosch, zaakvoerster van de cafetaria van De Sporthal, breidt voor de tweede editie van het festival uit met extra dagen en extra springkastelen. “Deze keer zal de volledige hal worden ingepalmd door springkastelen en een hindernissenparcours, vorig jaar stond iets meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte vol. Het festival zal ook acht dagen in plaats van vijf dagen duren. Op 26 december komt tussen 12 en 14 uur de kerstman langs”, legt Elke uit. Voor een dagpas betaal je 5 euro per kind. Het springkastelenfestival is van 23 tot en met 30 december open van 10 tot 19 uur.