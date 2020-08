Speelgoed en schoolgerei gezocht om uit te delen aan arme gezinnen in Heist-op-den-Berg Antoon Verbeeck

05 augustus 2020

07u53 0 Heist-Op-Den-Berg Meerderheidspartij in Heist-op-den-Berg PRO Heist zamelt dit jaar opnieuw speelgoed in voor kwetsbare gezinnen uit de gemeente. De initiatiefnemers ontvangen ook met open armen schoolgerei.

“Omdat september sowieso een dure maand is voor de meeste gezinnen én er daarenboven waarschijnlijk nog veel afstandsonderwijs gegeven zal worden, koppelen we hier ineens een actie rond schoolgerei aan. We zamelen daarom vanaf 10 augustus niet alleen nog bruikbaar speelgoed, maar ook schoolgerei in zoals boekentassen, pennenzakken, passers, kaften, rekenmachines... We doen ook een oproep naar mensen die nog bruikbare laptops hebben liggen. Deze willen we zelfs aan huis ophalen. De laptops worden dan klaargemaakt zodat ze terug gebruikt kunnen worden door jongeren die het nodig hebben”, klinkt het.

Afspraak

Bij wie iets wil schenken, wordt al het materiaal op afspraak tussen 10 en 23 augustus opgehaald. Mensen die graag speelgoed of schoolgerei willen afhalen kunnen dit op afspraak op 29 augustus in de Chirolokalen van Heist Centrum, Kerkhofstraat 7. Wie een schenking wil doen of interesse heeft in speelgoed/schoolgerei kan contact opnemen met de initiatiefnemers via 0494/94.71.46 of giselevervoort@hotmail.com.