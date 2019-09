Solistenconcert van Koninklijke Fanfare Onafhankelijkheid Wiekevorst Antoon Verbeeck

13 september 2019

De muzikanten van de koninklijke Fanfare Onafhankelijkheid Wiekevorst en hun dirigent Bert van Thienen brengen op zondag 15 september een solistenconcert met eigen muzikanten in de parochiezaal van Wiekevorst. Het programma varieert van klassiek tot modern: van zeer bekende tot nieuwe uitvoeringen. Het concert start om 19 uur. Tickets zijn verkrijgbaar aan 8 euro via de muzikanten, café ’t Centrum, kantoor Crelan bij zakenkantoor Verwimp of secretariaat.kfow@outlook.com. Kaarten aan de inkom kosten 10 euro.