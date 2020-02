Exclusief voor abonnees Snelste telteam van Vlaanderen staat paraat: “Laat die nieuwe verkiezingen maar komen!”

Antoon Verbeeck

23 februari 2020

16u29 0 Heist-Op-Den-Berg Elke dag dat er in Brussel wordt gekibbeld over de regeringsvorming, wrijven ze zich in Heist-op-den-Berg steeds harder in de handen. Het snelste telteam van Vlaanderen, bestaande uit vrienden uit de Antwerpse gemeente, kickt op snelle verkiezingsuitslagen en zegt dus geen nee tegen nieuwe verkiezingen. “Stembiljetten tellen is voor ons competitie. Laat die nieuwe verkiezingen maar komen.”

“In Brussel zijn ze zich blijkbaar al aan het voorbereiden voor het geval dat, want via via hebben we al enkele mogelijke datums te horen gekregen van wanneer er opnieuw gestemd zou worden. We hebben allemaal al eens gecheckt of we dan niet op een communiefeest worden verwacht of op verlof zijn. Dit willen we niet missen.”

