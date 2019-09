Sms’en of doneren voor kankerpatiëntje Mathis kan niet meer: “Inzamelingsacties zijn stopgezet” Antoon Verbeeck

26 september 2019

17u47 2 Heist-Op-Den-Berg De inzamelingsacties voor Mathias Geens, de peuter uit Booischot die nood heeft aan een immuuntherapie, zijn afgerond. Op woensdag raakte bekend dat de ouders de immuuntherapie volledig terugbetaald krijgen. De sms-actie en inzamelingsactie via Facebook werden vandaag dan ook stopgezet.

Volgens de Belgische ziekteverzekering mogen de ouders van Mathis op hun twee oren slapen en wordt de 182.000 euro, het prijskaartje van de immuuntherapie, volledig terugbetaald. Gisteren maakte mama Annick Tielemans duidelijk dat ze tevreden zijn met dat nieuws, maar nog wachten op een officieel schrijven. Dat kwam er nog niet. De initiatiefnemers achter de verschillende acties ten voordele van Mathis hebben wel de stekker uit hun inzamelingen getrokken. “De sms-actie lag al van maandag stil, toen er zich een technisch defect voordeed. Nu het duidelijk is dat de ouders van Mathis het geld terugbetaald krijgen, gaan wij niet langer op de deur van de operator kloppen om het defect te herstellen. De actie heeft geen zin meer”, reageert Patrick Hubeau van het Belgisch Kinderkanker Steunfonds vzw, de drijvende kracht achter de sms-actie. “Op maandag, een dag na de lancering, telden we 60.000 smsjes. Toen sloeg de panne toe. Hoeveel de actie ons precies opbracht, zal pas begin volgende week duidelijk worden. We zouden dan de cijfers krijgen. Er is ook nog geen nieuws over de vergoedingen voor de providers en of we die 2 euro per sms effectief ook ontvangen.”

“Naast de sms-actie hadden we acties aan supermarkten waar we snoepgoed verkochten. Die opbrengst mogen we ook bijhouden. Met het geld kunnen we andere gezinnen met zieke kinderen ondersteunen. Het is dus zeker en vast welkom”, besluit Hubeau. Ook de Facebook-actie, een initiatief van de grootmoeder van Mathis, werd afgesloten en strandde op 25.733 euro, waarvan Facebook zelf 1.000 euro opeist. “De opbrengst die bij elkaar werd gesprokkeld via Facebook en andere acties gaan naar verschillende goede doelen. We hebben al een aantal goede doelen voor ogen. Ik wil nogmaals de vele schenkers en personen die ons gesteund hebben bedanken”, reageert mama Annick Tielemans.