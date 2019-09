SMS-actie voor Mathis kampt met technisch defect: “Problemen bij operator” Antoon Verbeeck

23 september 2019

14u01 1

De inzamelingsactie via sms voor kankerpatiëntje Mathis Geens uit Booischot (Heist-op-den-Berg) kampt met een technisch probleem. Sommige verzenders ontvangen bij het versturen van ‘Mathis’ naar het nummer 6045 een foutmelding: ‘Ons systeem heeft het door u gebruikte keyword niet begrepen. Toets het juiste keyword gevolgd door een spatie en het gewenste bericht (error 6045).’ Zelfs na meerdere pogingen komt het bericht vaak niet aan. “Door technische problemen bij de operator is de sms-actie tijdelijk gepauzeerd. Sms’en is momenteel niet mogelijk. Meer info volgt zo snel mogelijk”, deelt de vzw Belgisch Kinderkanker Steunfonds mee, de organisatie achter de actie. De sms-actie werd nog maar dit weekend gelanceerd. In totaal hebben ze 182.000 euro nodig voor een levensreddende immuuntherapie. Op zondagmiddag had de sms-actie alleen al zo’n 50.000 euro ingezameld.