Sms-actie Mathis zit, ondanks technische panne, dicht aan gewenste bedrag: “Overdonderd door succes” Antoon Verbeeck

23 september 2019

14u01 64 Heist-Op-Den-Berg De inzamelingsactie via sms voor kankerpatiëntje Mathis Geens uit Booischot (Heist-op-den-Berg) kampt momenteel met een technisch probleem. “Ontzettend vervelend”, reageren ze bij het Belgisch Kinderkanker Steunfonds mee, de organisatie achter de actie. Ondanks de panne zamelde de actie al wel bijna het gewenste bedrag van 182.000 euro in.

Sommige verzenders ontvangen bij het versturen van ‘Mathis’ naar het nummer 6045 een foutmelding: ‘Ons systeem heeft het door u gebruikte keyword niet begrepen. Toets het juiste keyword gevolgd door een spatie en het gewenste bericht (error 6045).’ Zelfs na meerdere pogingen komt het bericht vaak niet aan. “Door technische problemen bij de operator is de sms-actie tijdelijk gepauzeerd. Sms’en is momenteel niet mogelijk. Meer info volgt zo snel mogelijk”, deelde de vzw Belgisch Kinderkanker Steunfonds eerder mee. Ondertussen is het probleem nog steeds niet opgelost. “Zeer vervelend, maar dit ligt niet in onze handen. We proberen de mensen zo goed mogelijk in te lichten en vragen geduld. Vanavond zou het probleem van de baan zijn”, reageert Patrick Hubeau van de vzw.

De sms-actie werd nog maar dit weekend gelanceerd. In totaal hebben de ouders van Mathis 182.000 euro nodig voor een levensreddende immuuntherapie. Voor het technisch defect vandaag telde het Belgisch Kinderkanker Steunfonds al 60.000 smsjes. Doe dat maal 2 euro en je zit bijna aan het gewenste bedrag. “Hoeveel er van die 2 euro zal achterblijven bij de provider, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de actie meteen na de lancering een succes was. We zijn echt overdonderd”, aldus Hubeau. Andere acties voor de peuter, onder andere via Facebook, brachten al 50.000 euro in het laatje. Als blijkt dat de sms-actie meer geld opbrengt dan noodzakelijk, zullen de ouders van Mathis een bedrag overstorten naar andere goede doelen.